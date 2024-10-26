Обстріл Хмельниччини 26 жовтня — немає світла, є руйнування

"Шахеди" атакували Хмельниччину — немає світла, є руйнування
У суботу, 26 жовтня, російська армія атакувала Хмельницьку область. Окупанти запускали ударні безпілотники типу "Шахед".
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін у Telegram.
Наслідки атаки на Хмельниччину
За даними Тюріна, під час повітряної тривоги сили ППО збили в області вісім "шахедів".
"Внаслідок атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що у результаті атаки було пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках.
"Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.
Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає", — підкреслив Тюрін.
Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня росіяни здійснили масований обстріл України. Ворог атакував дронами-камікадзе та ракетами, зокрема і Київ. Сили ППО знищили 44 безпілотника.
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