Обстріл Хмельниччини 26 жовтня — немає світла, є руйнування

Ліквідація наслідків російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У суботу, 26 жовтня, російська армія атакувала Хмельницьку область. Окупанти запускали ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін у Telegram.

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За даними Тюріна, під час повітряної тривоги сили ППО збили в області вісім "шахедів".

"Внаслідок атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що у результаті атаки було пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках.

"Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає", — підкреслив Тюрін.

Повідомлення Тюріна у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня росіяни здійснили масований обстріл України. Ворог атакував дронами-камікадзе та ракетами, зокрема і Київ. Сили ППО знищили 44 безпілотника.