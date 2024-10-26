У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі 26 жовтня

Скільки дронів збила ППО під час атаки — дані Повітряних сил
Російські війська в ніч проти суботи, 26 жовтня, здійснили масований обстріл України. Ворог атакував дронами-камікадзе та ракетами.
Про це повідомляють Повітряні Сили у Telegram.
Атака на Україну 26 жовтня
Вночі радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 98 засобів повітряного нападу противника:
- трьох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);
- двох керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської області);
- двох ракет невстановленого типу (із Бєлгородської області);
- 91 ворожого БпЛА ( з Курська та Орла).
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Їм вдалося знищити в українському небі 44 дрона "шахед", один БпЛА полетів у напрямку Білорусі, ще 44 локаційно втрачені, а один — перебуває у повітряному просторі України.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ у Солом'янському районі дрон влучив у житлову багатоповерхівку.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло дівчинки 2009 року народження.
Новини.LIVE побували на місці трагедії та показали жахливі кадри наслідків атаки.
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