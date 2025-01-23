Конгрес готовий сприяти Трампу у завершенні війни, — сенаторка Ернст

Сенаторка Джоні Ернст. Фото: Радіо Свобода

Під час Українського сніданку у Давосі у четвер, 23 січня, сенаторка США Джоні Ернст заявила, що її країна хоче бачити перемогу України у цій війні. Водночас президент США Дональд Трамп має очолити переговори про встановлення миру.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Ми були готові надати цю військову допомогу в минулому, і ми працюємо пліч-о-пліч, з президентом Трампом, щоб закінчити війну. Я думаю, ми зможемо дійти до цієї домовленості", — сказала вона.

Ернст зазначила, не забігаючи наперед, що Сенат США хоче бачити перемогу України та щоб російський президент Володимир Путін "повернувся у свою коробку". На її думку, у цьому питанні є ключовим лідерство, і Трамп очолить ці переговори.

"І я знаю, що конгрес готовий і хоче допомогти, як тільки зможе, щоб покласти край війні", — додала сенаторка.

Зазначимо, що головним організатором Українського сніданку в Давосі є Фонд Віктора Пінчука.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що партнери мають допомагати Україні боротися з Росією та пояснив, чому це так необхідно.

Також він наголосив, що Путін не має права голосу, аби вирішувати, хто може бути членом НАТО.