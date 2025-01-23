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Сенатор заявила, что США хотят видеть победу Украины

23 января 2025 12:40
Евгения Брюховецкая - редактор
Конгресс готов содействовать Трампу в завершении войны, - сенатор Эрнст
Сенатор Джони Эрнст. Фото: Радио Свобода
Евгения Брюховецкая - редактор

Во время Украинского завтрака в Давосе в четверг, 23 января, сенатор США Джони Эрнст заявила, что ее страна хочет видеть победу Украины в этой войне. В то же время президент США Дональд Трамп должен возглавить переговоры об установлении мира.

Об этом с места сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Мы были готовы предоставить эту военную помощь в прошлом, и мы работаем бок о бок, с президентом Трампом, чтобы закончить войну. Я думаю, мы сможем дойти до этой договоренности", — сказала она.

Эрнст отметила, не забегая вперед, что Сенат США хочет видеть победу Украины и чтобы российский президент Владимир Путин "вернулся в свою коробку". По ее мнению, в этом вопросе является ключевым лидерство, и Трамп возглавит эти переговоры.

"И я знаю, что конгресс готов и хочет помочь, как только сможет, чтобы положить конец войне", — добавила сенатор.

Отметим, что главным организатором Украинского завтрака в Давосе является Фонд Виктора Пинчука.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что партнеры должны помогать Украине бороться с Россией и объяснил, почему это так необходимо.

Также он подчеркнул, что Путин не имеет права голоса, чтобы решать, кто может быть членом НАТО.

переговоры Дональд Трамп Давос война в Украине Сенат

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