СБУ затримала керівника департаменту безпеки Укренерго - деталі

Працівники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України затримала посадовця компанії "Укренерго". Він виправдовував воєнні злочини окупантів та заперечував державність України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Так, посадовець є одним з керівників департаменту безпеки підприємства та відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів енергосистеми України. Під час розмов з колегами він намагався виправдовувати воєнні злочини Росії, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру.

Також у телефонних дзвінках своїм приятелям чоловік "зливав" їм інформацію про наслідки ударів ворога по енергооб’єктах. Водночас він вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів державність України.

Крім того, він особисто своє бажання до масового вбивства українців. Тому правоохоронці затримали його за місцем проживання у Києві.

"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників, що вчинено службовою особою. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала військового, який наводив артилерію російських окупантів на свою бригаду під час боїв за Часів Яр.

Також ми писали, що правоохоронці затримали російських агентів, які коригували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях за допомогою відеоспостереження.