СБУ задержала руководителя департамента безопасности Укрэнерго – детали

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала чиновника компании "Укрэнерго". Он оправдывал военные преступления оккупантов и отрицал государственность Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 16 октября.

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Так, чиновник является одним из руководителей департамента безопасности предприятия и отвечал за охрану стратегически важных объектов энергосистемы Украины. Во время разговоров с коллегами он пытался оправдывать военные преступления России, в том числе атаки на гражданскую инфраструктуру.

Также в телефонных звонках своим приятелям мужчина "сливал" им информацию о последствиях ударов врага по энергообъектам. В то же время, он восхвалял кремлевский режим и ставил под сомнение государственность Украины.

Кроме того, он лично свое желание массового убийства украинцев. Потому правоохранители задержали его по месту жительства в Киеве.

"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности должностного лица в пользу страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников, совершенных чиновником. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ задержала военного, который приводил артиллерию российских оккупантов на свою бригаду во время боев в Часовом Яру.

Также мы писали, что правоохранители задержали российских агентов, которые корректировали ракетные удары по Полтавской и Сумской областям с помощью видеонаблюдения.