12 адвокатів можуть позбутись ліцензій та навіть опинитись за ґратами через незаконну допомогу ухилянтам

Чоловік та повістка. Ілюстративний колаж. Фото: Новини.LIVE

Служба безпеки України розпочала кримінальне переслідування 12 адвокатів за підозрою у сприянні військовозобов'язаним ухиленню від мобілізації та фальсифікації документів для виїзду за кордон. Адвокати давали поради саме незаконному ухилянню та обіцяли допомогу "своїх людей".

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо".

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За інформацією СБУ, деякі адвокати вступали у змову з представниками військово-лікарської комісії (ВЛК), медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для отримання незаконних висновків про непридатність до військової служби або наявність інвалідності.

Під час розслідування журналісти, за участю військових з "Армії TV", зверталися до цих адвокатів за консультацією під виглядом клієнтів. Деякі з них відкрито радили порушувати закон. Наприклад, один з адвокатів радив імітувати серцевий напад, а інший викидати однострій та тікати через паркан військової частини.

Деякі з адвокатів дивним чином виїхали з України та надають консультації громадянам, через своїх помічниць. За свої послуги та "консультації" беруть від 500 доларів США.

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