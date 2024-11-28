12 адвокатов могут лишиться лицензий и даже оказаться за решеткой из-за незаконной помощи уклонистам

Мужчина и повестка. Иллюстративный коллаж. Фото: Новини.LIVE

Служба безопасности Украины начала уголовное преследование 12 адвокатов по подозрению в содействии военнообязанным в уклонении от мобилизации и фальсификации документов для выезда за границу. Адвокаты давали советы именно по незаконному уклонению и обещали помощь "своих людей".

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо".

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По информации СБУ, некоторые адвокаты вступали в сговор с представителями военно-врачебной комиссии (ВЛК), медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для получения незаконных выводов о непригодности к военной службе или наличии инвалидности.

В ходе расследования журналисты, с участием военных из "Армии TV", обращались к этим адвокатам за консультацией под видом клиентов. Некоторые из них открыто советовали нарушать закон. Например, один из адвокатов советовал имитировать сердечный приступ, другой выбрасывать форму и убегать через забор воинской части.

Некоторые адвокаты странным образом выехали из Украины и предоставляют консультации гражданам, через своих помощниц. За свои услуги и консультации берут от 500 долларов США.

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