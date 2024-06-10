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СБУ оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу — в чому звинувачують

10 червня 2024 13:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Вінниці СБУ затримала власника Telegram-каналу, який зривав мобілізацію
Силовик СБУ. Фото ілюстративне: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору одного з вінницьких Telegram-каналів. Підозрюваний у спільноті інформував про місцеперебування працівників міського територіального центру комплектування для вручення повісток. 

Про це інформує пресслужба Вінницького регіонального управління СБУ у понеділок, 10 червня.

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Як стало відомо силовикам, затриманим виявився 30-річний мешканець Хмільника Вінницької області, який "ігнорував військовий призов, і підштовхував до цього українців".

сбу зрив мобілізації
Силовики СБУ та затриманий чоловік. Джерело: СБУ

В СБУ додають, що затриманий публікував повідомлення про місцеперебування працівників ТЦК СП, коли ті проводили оповіщення чоловіків мобілізаційного віку.  

Слідчі СБУ звинуватили його у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в період воєнного стану. Йому загрожує вісім років позбавлення волі. 

сбу зрив мобілізації
Скриншот повідомлення СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть отримувати повістки від працівників СБУ.

Також силовики затримали колишню народну депутатку разом з її спільниками, які пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації. 

мобілізація
повістки
Україна
ТЦК та СП
Кримінал
підозра
СБУ
Telegram

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