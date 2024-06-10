У Вінниці СБУ затримала власника Telegram-каналу, який зривав мобілізацію

СБУ оголосила підозру адміністратору Telegram-каналу — в чому звинувачують
Служба безпеки України оголосила підозру адміністратору одного з вінницьких Telegram-каналів. Підозрюваний у спільноті інформував про місцеперебування працівників міського територіального центру комплектування для вручення повісток.
Про це інформує пресслужба Вінницького регіонального управління СБУ у понеділок, 10 червня.
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Як стало відомо силовикам, затриманим виявився 30-річний мешканець Хмільника Вінницької області, який "ігнорував військовий призов, і підштовхував до цього українців".
В СБУ додають, що затриманий публікував повідомлення про місцеперебування працівників ТЦК СП, коли ті проводили оповіщення чоловіків мобілізаційного віку.
Слідчі СБУ звинуватили його у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в період воєнного стану. Йому загрожує вісім років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці можуть отримувати повістки від працівників СБУ.
Також силовики затримали колишню народну депутатку разом з її спільниками, які пропонували своїм клієнтам повний пакет "документів" для ухилення від мобілізації.
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