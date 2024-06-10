В Виннице СБУ задержала владельца Telegram-канала, срывавшего мобилизацию

Силовик СБУ. Фото иллюстративное: СБУ

Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору одного из винницких Telegram-каналов. Подозреваемый в сообществе информировал о местонахождении работников городского территориального центра комплектования для вручения повесток.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого регионального управления СБУ в понедельник, 10 июня.

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Как стало известно силовикам, задержанным оказался 30-летний житель Хмельника Винницкой области, который "игнорировал военный призыв и подталкивал к этому украинцев".

Силовики СБУ и мужчина. Источник: СБУ

В СБУ добавляют, что задержанный публиковал сообщения о местонахождении работников ТЦК СП, когда те проводили оповещения мужчин мобилизационного возраста.

Следователи СБУ обвинили его в препятствовании законной деятельности ВСУ в период военного положения. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут получать повестки от сотрудников СБУ.

Также силовики задержали бывшую народную депутатку вместе с ее сообщниками, предлагавшими своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.