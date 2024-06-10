В Виннице СБУ задержала владельца Telegram-канала, срывавшего мобилизацию

СБУ объявила подозрение администратору Telegram-канала — в чем обвиняют
Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору одного из винницких Telegram-каналов. Подозреваемый в сообществе информировал о местонахождении работников городского территориального центра комплектования для вручения повесток.
Об этом сообщает пресс-служба Винницкого регионального управления СБУ в понедельник, 10 июня.
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Как стало известно силовикам, задержанным оказался 30-летний житель Хмельника Винницкой области, который "игнорировал военный призыв и подталкивал к этому украинцев".
В СБУ добавляют, что задержанный публиковал сообщения о местонахождении работников ТЦК СП, когда те проводили оповещения мужчин мобилизационного возраста.
Следователи СБУ обвинили его в препятствовании законной деятельности ВСУ в период военного положения. Ему грозит восемь лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут получать повестки от сотрудников СБУ.
Также силовики задержали бывшую народную депутатку вместе с ее сообщниками, предлагавшими своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.
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