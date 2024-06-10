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СБУ объявила подозрение администратору Telegram-канала — в чем обвиняют

10 июня 2024 13:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Виннице СБУ задержала владельца Telegram-канала, срывавшего мобилизацию
Силовик СБУ. Фото иллюстративное: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины объявила подозрение администратору одного из винницких Telegram-каналов. Подозреваемый в сообществе информировал о местонахождении работников городского территориального центра комплектования для вручения повесток.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого регионального управления СБУ в понедельник, 10 июня.

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Как стало известно силовикам, задержанным оказался 30-летний житель Хмельника Винницкой области, который "игнорировал военный призыв и подталкивал к этому украинцев".

сбу срыв мобилизации
Силовики СБУ и мужчина. Источник: СБУ

В СБУ добавляют, что задержанный публиковал сообщения о местонахождении работников ТЦК СП, когда те проводили оповещения мужчин мобилизационного возраста.

Следователи СБУ обвинили его в препятствовании законной деятельности ВСУ в период военного положения. Ему грозит восемь лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы могут получать повестки от сотрудников СБУ.

Также силовики задержали бывшую народную депутатку вместе с ее сообщниками, предлагавшими своим клиентам полный пакет "документов" для уклонения от мобилизации.

мобилизация
повестки
Украина
ТЦК и СП
Криминал
подозрение
СБУ
Telegram

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