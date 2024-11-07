Надія Савченко — куди зникла колишня нардепка

Надія Савченко. Фото: УНІАН

Колишня народна депутатка України Надія Савченко служить у Збройних силах України. Наразі вона командує ротою в 112-й бригаді територіальної оборони.

Про це повідомив журналіст Володимир Бойко у коментарях у Facebook у четвер, 7 листопада.

Читайте також:

Надія Савченко у ЗСУ

Відомо, що в тому ж батальйоні, де Савченко, також служить її сестра у саперному взводі. Крім того, навесні екснардепка отримала поранення.

"Навесні Надю присипало в бліндажі, вона дістала поранення, зараз продовжує службу", — додав Бойко.

Допис журналіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Савченко разом з сестрою затримали в аеропорту "Бориспіль". Відомо, що причиною були підроблені COVID-сертифікати.

Згодом вона спростовувала цю інформацію та заявляла, що не має такого сертифіката.

Однак наприкінці жовтня того ж року їй та сестрі оголосили підозри за використання фальшивих COVID-сертифікатів.