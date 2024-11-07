Надія Савченко — куди зникла колишня нардепка

Савченко отримала поранення на фронті та служить у ЗСУ
Колишня народна депутатка України Надія Савченко служить у Збройних силах України. Наразі вона командує ротою в 112-й бригаді територіальної оборони.
Про це повідомив журналіст Володимир Бойко у коментарях у Facebook у четвер, 7 листопада.
Надія Савченко у ЗСУ
Відомо, що в тому ж батальйоні, де Савченко, також служить її сестра у саперному взводі. Крім того, навесні екснардепка отримала поранення.
"Навесні Надю присипало в бліндажі, вона дістала поранення, зараз продовжує службу", — додав Бойко.
Нагадаємо, у жовтні 2021 року Савченко разом з сестрою затримали в аеропорту "Бориспіль". Відомо, що причиною були підроблені COVID-сертифікати.
Згодом вона спростовувала цю інформацію та заявляла, що не має такого сертифіката.
Однак наприкінці жовтня того ж року їй та сестрі оголосили підозри за використання фальшивих COVID-сертифікатів.
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