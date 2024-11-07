Надежда Савченко — куда исчезла бывший нардеп

Надежда Савченко. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко служит в Вооруженных силах Украины. Она командует ротой в 112-й бригаде территориальной обороны.

Об этом сообщил журналист Владимир Бойко в комментариях в Facebook в четверг, 7 ноября.

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Известно, что в том же батальоне, где Савченко, также служит ее сестра в саперном взводе. Кроме того, весной экс-нардеп получила ранение.

"Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу", — добавил Бойко.

Пост журналиста. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2021 года Савченко вместе с сестрой задержали в аэропорту "Борисполь". Известно, что причиной были поддельные сертификаты COVID.

Со временем она опровергала эту информацию и заявляла, что не имеет такого сертификата.

Однако в конце октября того же года ей и сестре объявили подозрения за использование фальшивых COVID-сертификатов.