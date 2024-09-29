Суд посадив на 6 років бійця ЗСУ, що сам здався в полон та працював на пропаганду окупантів

Судове засідання. Ілюстраційне фото: pixels.com

У Запоріжжі суд жорстко покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ. Він добровільно здався в полон, а ще допомагав російським окупантам розповсюджувати пропаганду "про звірства "Азова"".

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Сам підсудний провину не визнав і заявив, що випадково потрапив в полон після того, як залишив частину, "щоб врятувати життя". Щодо коментарів для російської пропаганди, то засвідчив, що розповідав про "загороджувальні загони "Азову"" під примусом.

На суді побратими підсудного заперечували свідчення бійця і розповіли, що він самостійно залишився під Токмаком під час наказу про відведення військ і розповідав, що "йому і тут добре, а зброю він викинув".

Слідство також встановило, що замість того, щоб забратися на територію, яку контролює Україна, контрактник поїхав до Мелітополя і добровільно здався в полон.

Що вирішив суд

Суд проаналізував матеріали справи та визнав свідчення підсудного "нещирими". Контрактника було визнано винним за ст. 408 КК України та отримав 6 років обмеження волі.

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