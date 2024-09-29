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Сам сдался в плен и работал на пропаганду РФ — как суд наказал бойца ВСУ

29 сентября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Суд посадил на 6 лет бойца ВСУ, который сам сдался в плен и работал на пропаганду окупантов
Судебное заседание. Иллюстрационное фото: pixels.com
Виктория Козырь - редактор

В Запорожье суд жестко наказал бывшего пленного ВСУ. Он добровольно сдался в плен, а еще помогал российским оккупантам распространять пропаганду "о зверствах "Азова"".

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Сам подсудимый вину не признал и заявил, что случайно попал в плен после того, как покинул часть, "чтобы спасти жизнь". Что касается комментариев для российской пропаганды, то подтвердил, что рассказывал о "заградительных отрядах "Азова"" по принуждению.

На суде сослуживцы подсудимого отрицали показания бойца и рассказали, что он самостоятельно остался под Токмаком во время приказа об отводе войск и рассказывал, что "ему и здесь хорошо, а оружие он выбросил".

Следствие также установило, что вместо того, чтобы выбраться на контролируемую Украиной территорию, контрактник уехал в Мелитополь и добровольно сдался в плен.

Что решил суд

Суд проанализировал материалы дела и признал показания подсудимого "неискренними". Контрактник был признан виновным по ст. 408 УК Украины и получил 6 лет ограничения свободы.

Напомним, на днях ранее мы писали, что во Львовской области 51-летний житель Самборщины уклонился от военного призыва . За это суд признал его виновным и назначил наказание.

Также мы сообщали, что в Черниговской области женщина сливала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК. Суд назначил ей наказание.

суд Запорожье пропаганда пленные полк "Азов" судебные решения

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