Сайт Сил територіальної оборони ЗСУ зламали — яка наразі ситуація

Сайт Сил тероборони ЗСУ не працює — яка причина
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:03
Оновлено: 15:19
Український військовий. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces
Сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України не працює у середу, 19 листопада. Відомо, що він був зламаний.
Про це повідомила пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.
Сайт Сил тероборони ЗСУ був зламаний
"Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.
Зараз фахівці працюють над тим, щоб сайт знову запрацював.
