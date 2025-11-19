Відео
Сайт Сил тероборони ЗСУ не працює — яка причина

Сайт Сил тероборони ЗСУ не працює — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:03
Оновлено: 15:19
Сайт Сил територіальної оборони ЗСУ зламали — яка наразі ситуація
Український військовий. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Сайт Сил територіальної оборони Збройних Сил України не працює у середу, 19 листопада. Відомо, що він був зламаний.

Про це повідомила пресслужба Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Читайте також:

Сайт Сил тероборони ЗСУ був зламаний

"Інформація, яка була опублікована після зламу сайту, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Зараз фахівці працюють над тим, щоб сайт знову запрацював.

null
Допис Сил територіальної оборони ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни все частіше полюють на телефони українців, а особливо військовослужбовців. 

Раніше ми розповідали, чому постійно увімкнений Bluetooth може створювати серйозні загрози для безпеки особистих даних.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
