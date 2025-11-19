Сайт Сил территориальной обороны ВСУ взломали — какая ситуация сейчас

Украинский военный. Фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces

Сайт Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины не работает в среду, 19 ноября. Известно, что он был взломан.

Об этом сообщила пресс-служба Сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

Сайт Сил теробороны ВСУ был взломан

"Информация, которая была опубликована после взлома сайта, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы сайт снова заработал.

Пост Сил территориальной обороны ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне все чаще охотятся на телефоны украинцев, а особенно военнослужащих.

Ранее мы рассказывали, почему постоянно включенный Bluetooth может создавать серьезные угрозы для безопасности личных данных.