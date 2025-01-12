Еще один командный пункт РФ разбили ВСУ в Донецкой области

Работа РСЗО HIMARS. Фото иллюстративное: СтратКом ВСУ

Украинские защитники в очередной раз успешно ударили по врагу. На этот раз ВСУ поразили командный пункт, расположенный в Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Как отметили в Генштабе, украинские военные нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии России. Он был расположен в городе Новогродовка Донецкой области.

"Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении", — отметили в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Также добавили, что ВСУ показывают высокий уровень профессионализма. Благодаря этому успешно выявляют и уничтожают ключевые объекты звеньев управления и военной инфраструктуры противника.

Напомним, на Харьковщине украинский дрон смог в воздухе уничтожить сразу три беспилотника оккупантов. Воздушные цели удалось сбить с помощью дробовика.

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов, которые ступили на нашу землю. Снайперы ГУР уничтожили группу россиян под Покровском Донецкой области.