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ВСУ успешно поразили еще один командный пункт России на Донетчине

12 января 2025 14:28
Ольга Антоновская - редактор
Еще один командный пункт РФ разбили ВСУ в Донецкой области
Работа РСЗО HIMARS. Фото иллюстративное: СтратКом ВСУ
Ольга Антоновская - редактор

Украинские защитники в очередной раз успешно ударили по врагу. На этот раз ВСУ поразили командный пункт, расположенный в Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Как отметили в Генштабе, украинские военные нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии России. Он был расположен в городе Новогродовка Донецкой области.

"Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил на Донецком направлении", — отметили в Генштабе.

ВСУ поразили командный пункт в Донецкой области
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Также добавили, что ВСУ показывают высокий уровень профессионализма. Благодаря этому успешно выявляют и уничтожают ключевые объекты звеньев управления и военной инфраструктуры противника.

Напомним, на Харьковщине украинский дрон смог в воздухе уничтожить сразу три беспилотника оккупантов. Воздушные цели удалось сбить с помощью дробовика.

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов, которые ступили на нашу землю. Снайперы ГУР уничтожили группу россиян под Покровском Донецкой области.

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