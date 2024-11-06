Войска КНДР могут скоро вступить в бой с ВСУ в Курской области

Солдат армии КНДР. Фото: REUTERS/Jacky Chen

Бойцы Вооруженных сил Украины в скором времени могут вступить в бой против военных армии КНДР. Пентагон и украинские официальные лица утверждают, что северокорейские войска уже в скором времени могут пойти в бой.

Об этом сообщает The New York Times.

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Украинские и американские чиновники на прошлой неделе заявили, что несколько тысяч северокорейских военных уже в районе Курска. Впрочем, военные эксперты убеждены, что это слишком малая цифра, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя, но достаточно, чтобы помочь России отвоевать Курскую область.

"Поскольку их количество будет расти, я ожидаю, что их влияние будет заметно в прогрессе устойчивой российской контратаки", — сказал бывший британский атташе по обороне в Москве и Киеве Джон Форман.

Известно, что военные армии КНДР живут в лагерях, в частности во временных казармах в нескольких десятках километров от украинской границы.

Пока неизвестна тактика, как именно северокорейские войска должны помочь России вести контратаки в Курской области. Аналитики предполагают, что их используют для прямых атак или для охраны районов вне зоны боевых действий. Несмотря на это, эффективность и реальная боеспособность северокорейских войск до сих пор не проверена, более того есть проблемы в координации с россиянами.

Ранее заместитель командира 61 отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Артем Холодкевич заявлял, что их уже предупредили об угрозе атаки в ближайшие дни.

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Аналитики также отметили, что северокорейские войска не участвовали в боевых действиях с 1950-х годов, так что боевое столкновение с опытными бойцами ВСУ может быть для них серьезной проблемой. В минобороны США добавили, что у них нет подробностей относительно типа войск, которые посылает Северная Корея и оружия, которым они владеют.

"Это может стать огромной головной болью для российской армии, не привыкшей иметь под своим командованием крупные иностранные подразделения", — сказал бывший посол Германии в Вашингтоне и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Напомним, Financial Times заявило, что войска КНДР уже столкнулись с ВСУ на Курщине.

Впоследствии эту информацию подтвердил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Добавим, что ранее Главное управление разведки сообщило, какое оружие предоставила Россия войскам КНДР.