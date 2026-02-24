О чем Зеленский просит делегацию на каждых переговорах — детали

Зеленский назвал послание делегации на каждых переговорах
Дата публикации 24 февраля 2026 08:52
Во время каждого раунда переговоров с Россией происходит битва за каждое слово. Главная задача украинской делегации от президента Владимира Зеленского — не обнулить предыдущие годы и договоренности.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинцам 24 февраля.
Посыл Зеленского на каждые переговоры
"Не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла. Нельзя это отдать, забыть, предать", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что именно для справедливого мира, который примут украинцы, происходит столько раундов переговоров.
