О чем Зеленский просит делегацию на каждых переговорах — детали

Во время каждого раунда переговоров с Россией происходит битва за каждое слово. Главная задача украинской делегации от президента Владимира Зеленского — не обнулить предыдущие годы и договоренности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинцам 24 февраля.

Посыл Зеленского на каждые переговоры

"Не обесценить всю борьбу, отвагу, достоинство, все, что Украина прошла. Нельзя это отдать, забыть, предать", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что именно для справедливого мира, который примут украинцы, происходит столько раундов переговоров.

