Мирні переговори з РФ — Зеленський назвав мету зустрічей

Битва за кожне слово — Зеленський назвав мету усіх переговорів
Дата публікації: 24 лютого 2026 08:52
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед кожним раундом переговорів його головний посил до команди — не обнулити всі ці роки. За його словами, під цих зустрічей триває битва за кожне слово.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до українців 24 лютого.
Посил Зеленського на кожні переговори
"Не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна це віддати, забути, зрадити", — сказав Зеленський.
Президент зазначив, що саме для справедливого миру, який приймуть українців, відбувається стільки раундів переговорів.
