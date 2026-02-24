Відео
Битва за кожне слово — Зеленський назвав мету усіх переговорів

Битва за кожне слово — Зеленський назвав мету усіх переговорів

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 08:52
Мирні переговори з РФ — Зеленський назвав мету зустрічей
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед кожним раундом переговорів його головний посил до команди — не обнулити всі ці роки. За його словами, під цих зустрічей триває битва за кожне слово.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до українців 24 лютого.

Читайте також:

Посил Зеленського на кожні переговори

"Не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна це віддати, забути, зрадити", — сказав Зеленський. 

Президент зазначив, що саме для справедливого миру, який приймуть українців, відбувається стільки раундів переговорів.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори війна в Україні мирні переговори 4 роки війни
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
