Мирні переговори з РФ — Зеленський назвав мету зустрічей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед кожним раундом переговорів його головний посил до команди — не обнулити всі ці роки. За його словами, під цих зустрічей триває битва за кожне слово.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до українців 24 лютого.

Посил Зеленського на кожні переговори

"Не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна це віддати, забути, зрадити", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що саме для справедливого миру, який приймуть українців, відбувається стільки раундів переговорів.

