Дорога к своим — 116 освобожденных героев едут по железной дороге

Украинские пленные возвращаются домой. Фото: Укрзализныця

Первая большая группа освобожденных из российского плена в 2026 году украинцев уже направляется к своим родным специальными поездами. Домой возвращаются 116 человек, среди которых пограничники и гражданские заложники.

Об этом официально сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале, информируют Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кого удалось освободить и как встречают героев

Это первый масштабный обмен в году. На родную землю ступили бойцы Вооруженных Сил Украины, нацгвардейцы и пограничники. Большинство из них провели в неволе долгие два года. Они держались несмотря ни на что.

Теперь страдания позади. Среди освобожденных есть и работник железной дороги. Его возвращение стало особым событием для всей компании.

Железнодорожники обеспечивают каждому герою комфортный проезд — это дело чести. Важно, чтобы дорога была максимально спокойной. В вагонах людей ждут забота и необходимая помощь. Все это время родные ждали и верили. Сейчас они уже готовятся к объятиям на перронах.

Компания доставит каждого к месту, где их ждут семьи. Впереди — реабилитация и отдых. Но главное уже произошло — они наконец дома.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что президент Зеленский сообщил об обмене пленными. Глава государства проинформировал, сколько героев вернули домой 5 февраля.

А омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, чем именно особенный этот обмен пленными.