Дорога до своїх — 116 звільнених героїв їдуть залізницею

Українські полонені повертаються додому. Фото: Укрзалізниця

Перша велика група звільнених із російського полону у 2026 році українців уже прямує до своїх рідних спеціальними поїздами. Додому повертаються 116 людей, серед яких прикордонники та цивільні заручники.

Про це офіційно повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі, інформують Новини.LIVE.

Кого вдалося визволити та як зустрічають героїв

Це перший масштабний обмін року. На рідну землю ступили бійці Збройних Сил України, нацгвардійці та прикордонники. Більшість із них провели у неволі довгі два роки. Вони трималися попри все.

Тепер страждання позаду. Серед звільнених є і працівник залізниці. Його повернення стало особливою подією для всієї компанії.

Залізничники забезпечують кожному герою комфортний проїзд — це справа честі. Важливо, щоб дорога була максимально спокійною. У вагонах на людей чекають турбота та необхідна допомога. Весь цей час рідні чекали й вірили. Зараз вони вже готуються до обіймів на перонах.

Компанія доправить кожного до місця, де на них чекають родини. Попереду — реабілітація та відпочинок. Але головне вже сталося — вони нарешті вдома.

