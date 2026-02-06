Дорога до своїх — 116 звільнених героїв їдуть залізницею

Повернення полонених — Укрзалізниця везе 116 героїв додому
Перша велика група звільнених із російського полону у 2026 році українців уже прямує до своїх рідних спеціальними поїздами. Додому повертаються 116 людей, серед яких прикордонники та цивільні заручники.
Кого вдалося визволити та як зустрічають героїв
Це перший масштабний обмін року. На рідну землю ступили бійці Збройних Сил України, нацгвардійці та прикордонники. Більшість із них провели у неволі довгі два роки. Вони трималися попри все.
Тепер страждання позаду. Серед звільнених є і працівник залізниці. Його повернення стало особливою подією для всієї компанії.
Залізничники забезпечують кожному герою комфортний проїзд — це справа честі. Важливо, щоб дорога була максимально спокійною. У вагонах на людей чекають турбота та необхідна допомога. Весь цей час рідні чекали й вірили. Зараз вони вже готуються до обіймів на перонах.
Компанія доправить кожного до місця, де на них чекають родини. Попереду — реабілітація та відпочинок. Але головне вже сталося — вони нарешті вдома.
