Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Повернення полонених — Укрзалізниця везе 116 героїв додому

Повернення полонених — Укрзалізниця везе 116 героїв додому

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 04:15
Дорога до своїх — 116 звільнених героїв їдуть залізницею
Українські полонені повертаються додому. Фото: Укрзалізниця

Перша велика група звільнених із російського полону у 2026 році українців уже прямує до своїх рідних спеціальними поїздами. Додому повертаються 116 людей, серед яких прикордонники та цивільні заручники.

Про це офіційно повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі, інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кого вдалося визволити та як зустрічають героїв

Це перший масштабний обмін року. На рідну землю ступили бійці Збройних Сил України, нацгвардійці та прикордонники. Більшість із них провели у неволі довгі два роки. Вони трималися попри все.

Тепер страждання позаду. Серед звільнених є і працівник залізниці. Його повернення стало особливою подією для всієї компанії.

Залізничники забезпечують кожному герою комфортний проїзд — це справа честі. Важливо, щоб дорога була максимально спокійною. У вагонах на людей чекають турбота та необхідна допомога. Весь цей час рідні чекали й вірили. Зараз вони вже готуються до обіймів на перонах.

Компанія доправить кожного до місця, де на них чекають родини. Попереду — реабілітація та відпочинок. Але головне вже сталося — вони нарешті вдома. 

Раніше Новини.LIVE писали про те, що президент Зеленський повідомив про обмін полоненими. Очільник держави проінформував, скільки героїв повернули додому 5 лютого.

А омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, чим саме особливий цей обмін полоненими.

Укрзалізниця ЗСУ полонені війна в Україні обмін полоненими
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації