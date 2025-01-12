Боец 25-й ОПДБр "Ветер" об изменениях на фронте: это совершенно разная война

Военный "Вітер". Фото: скриншот из видео

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай поехала в город Покровск Донецкой области, который расположен в двух километрах от "серой зоны". Там она пообщалась с военными, которые выполняют задачи на этом направлении.

Об этом говорится в выпуске на Youtube-канале RAMINA.

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Как меняется война

Так, военнослужащий 25-й ОПДБр с позывным "Вітер" заметил, что война меняется. Если сравнить начало и конец 2024 года, то это вообще совершенно разная война.

"В начале года то, каким количеством FPV мы могли работать, где находились, какие могли выполнять задачи, отличается от того, что сейчас", — сказал воин.

Он отметил, что как мы, так и враг контролирует небо и не стоит недооценивать россиян. Поле боя контролируется не только нами, но и противником почти круглосуточно. Поэтому сейчас перемещаться на поле боя — сложная задача.

Ранее "Вітер" заявил, что российским военным даже не говорят о том, что они идут штурмовать.

А по словам командира первого стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка с позывным "Кондор", ВСУ могли летом 2023 года войти в оккупированный Донецк.