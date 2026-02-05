Видео
Одна из самых желанных гарантий — Жорин высказался о земле для ветеранов

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 07:46
Земля для ветеранов — Жорин сделал заявление
Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Право ветеранов на землю должно остаться в любых новых законодательных инициативах. Это всегда была одна из самых желанных социальных гарантий.

Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

Жорин рассказал, что сейчас идут обсуждения Ветеранского кодекса, который должен заменить старый закон о статусе ветеранов еще 1993 года. По его словам, ветераны Третьего армейского корпуса также присоединились к этой работе.

"В зарегистрированной редакции авторы почему-то убрали право на получение земельного участка, хотя это всегда была одна из самых желанных социальных гарантий для ветеранов. Норму удалось отстоять - в обновленной редакции проекта Кодекса будет восстановлено право на землю. А в тех случаях, где земельных участков больше не осталось, будет добавлено право на денежную компенсацию", — отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Он отметил, что будет следить, чтобы эта норма нигде не потерялась, а более подробно с этими правками можно ознакомиться в видео.

Земля для ветеранів
Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, ранее Руслан Приходько сообщил, что ветераны войны смогут получать медицинскую помощь онлайн. Это дает возможность не посещать учреждения лично.

В то же время Виталий Ким заявлял, что семьи ветеранов и павших должны быть обеспечены жильем. По его мнению, для этого нужно внедрять долгосрочные программы.

земля закон ветераны военные Максим Жорин
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
