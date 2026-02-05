Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Одна з найбажаніших гарантій — Жорін висловився про землю для ветеранів

Одна з найбажаніших гарантій — Жорін висловився про землю для ветеранів

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 07:46
Земля для ветеранів — Жорін зробив заяву
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Право ветеранів на землю має залишитись у будь-яких нових законодавчих ініціативах. Це завжди була одна з найбільш бажаних соціальних гарантій.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Земля для ветеранів

Жорін розповів, що зараз тривають обговорення Ветеранського кодексу, який має замінити старий закон про статус ветеранів ще 1993 року. За його словами, ветерани Третього армійського корпусу також долучилися до цієї роботи. 

"У зареєстрованій редакції автори чомусь прибрали право на отримання земельної ділянки, хоча це завжди була одна з найбільш бажаних соціальних гарантій для ветеранів. Норму вдалось відстояти — в оновленій редакції проєкту Кодексу буде відновлено право на землю. А в тих випадках, де земельних ділянок більше не залишилося, буде додано право на грошову компенсацію", — наголосив заступник командира Третього армійського корпусу.

Він зазначив, що буде слідкувати, аби ця норма ніде не загубилася, а більше детально з цими правками можна ознайомитися у відео

Земля для ветеранів
Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, раніше Руслан Приходько повідомив, що ветерани війни зможуть отримувати медичну допомогу онлайн. Це дає можливість не відвідувати установи особисто.

Водночас Віталів Кім заявляв, що родини ветеранів та полеглих мають бути забезпечені житлом. На його думку, для цього потрібно впроваджувати довгострокові програми.

земля закон ветерани військові Максим Жорін
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації