Земля для ветеранів — Жорін зробив заяву

Право ветеранів на землю має залишитись у будь-яких нових законодавчих ініціативах. Це завжди була одна з найбільш бажаних соціальних гарантій.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

Земля для ветеранів

Жорін розповів, що зараз тривають обговорення Ветеранського кодексу, який має замінити старий закон про статус ветеранів ще 1993 року. За його словами, ветерани Третього армійського корпусу також долучилися до цієї роботи.

"У зареєстрованій редакції автори чомусь прибрали право на отримання земельної ділянки, хоча це завжди була одна з найбільш бажаних соціальних гарантій для ветеранів. Норму вдалось відстояти — в оновленій редакції проєкту Кодексу буде відновлено право на землю. А в тих випадках, де земельних ділянок більше не залишилося, буде додано право на грошову компенсацію", — наголосив заступник командира Третього армійського корпусу.

Він зазначив, що буде слідкувати, аби ця норма ніде не загубилася, а більше детально з цими правками можна ознайомитися у відео.

Нагадаємо, раніше Руслан Приходько повідомив, що ветерани війни зможуть отримувати медичну допомогу онлайн. Це дає можливість не відвідувати установи особисто.

Водночас Віталів Кім заявляв, що родини ветеранів та полеглих мають бути забезпечені житлом. На його думку, для цього потрібно впроваджувати довгострокові програми.