День инженерно-авиационной службы ВСУ 25 февраля — история праздника

Украинские пилоты возле самолета. Фото: facebook/brigada.takticnoi.aviacii

День инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается 25 февраля. Этот праздник во время полномасштабной войны приобрел новое значение.

Что это за праздник — читайте в материале Новини.LIVE.

День инженерно-авиационной службы ВСУ

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ ежегодно отмечают в Украине 25 февраля. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников, которые обеспечивают техническую исправность и боевую готовность авиационной техники в составе Вооруженных сил Украины. Он закреплен в марте 2010 года указом президента.

Служба обеспечивает техническую готовность авиации к полетам — организует и контролирует все необходимые работы, чтобы самолеты могли выполнять задачи. Эта работа имеет большую ответственность и риски, поскольку именно инженеры первыми проверяют технику перед взлетом.

Цель этого праздника — "поддержать престиж инженерно-авиационной службы авиации ВС Украины, мобилизацию инженерно-технического состава на успешное выполнение задач по поддержанию постоянной боевой готовности авиационной техники...".

С начала агрессии РФ в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году, роль инженерно-авиационной службы стала критически важной. Именно эти специалисты обеспечивают:

оперативное восстановление поврежденной техники;

модернизацию самолетов под современное вооружение;

адаптацию западных образцов техники;

бесперебойную подготовку авиации к боевым задачам.

В этот день в воинских частях проходят торжественные построения, награждение военнослужащих, вручают награды и чтят память погибших специалистов.

Отметим, в Украине 22 января отмечали День Соборности. В этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения УНР и ЗУНР.

А в мае был День пехоты Вооруженных Сил Украины. В современных боевых действиях пехота остается ключевой силой для выполнения задач в городских условиях, на открытых территориях и в местах с естественными препятствиями.