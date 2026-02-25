Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Украине отмечают День инженерно-авиационной службы ВСУ — подробности

В Украине отмечают День инженерно-авиационной службы ВСУ — подробности

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 07:43
День инженерно-авиационной службы ВСУ 25 февраля — история праздника
Украинские пилоты возле самолета. Фото: facebook/brigada.takticnoi.aviacii

День инженерно-авиационной службы Вооруженных сил Украины ежегодно отмечается 25 февраля. Этот праздник во время полномасштабной войны приобрел новое значение. 

Что это за праздник — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

День инженерно-авиационной службы ВСУ

День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ ежегодно отмечают в Украине 25 февраля. Это профессиональный праздник военнослужащих и работников, которые обеспечивают техническую исправность и боевую готовность авиационной техники в составе Вооруженных сил Украины. Он закреплен в марте 2010 года указом президента.

Служба обеспечивает техническую готовность авиации к полетам — организует и контролирует все необходимые работы, чтобы самолеты могли выполнять задачи. Эта работа имеет большую ответственность и риски, поскольку именно инженеры первыми проверяют технику перед взлетом.

Цель этого праздника — "поддержать престиж инженерно-авиационной службы авиации ВС Украины, мобилизацию инженерно-технического состава на успешное выполнение задач по поддержанию постоянной боевой готовности авиационной техники...".

С начала агрессии РФ в 2014 году, а особенно после полномасштабного вторжения в 2022 году, роль инженерно-авиационной службы стала критически важной. Именно эти специалисты обеспечивают:

  • оперативное восстановление поврежденной техники;
  • модернизацию самолетов под современное вооружение;
  • адаптацию западных образцов техники;
  • бесперебойную подготовку авиации к боевым задачам.

В этот день в воинских частях проходят торжественные построения, награждение военнослужащих, вручают награды и чтят память погибших специалистов.

Отметим, в Украине 22 января отмечали День Соборности. В этот день в 1919 году на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения УНР и ЗУНР.

А в мае был День пехоты Вооруженных Сил Украины. В современных боевых действиях пехота остается ключевой силой для выполнения задач в городских условиях, на открытых территориях и в местах с естественными препятствиями.

Украина самолеты война в Украине авиация пилоты праздник
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации