Україна
На варті неба — в Україні День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

На варті неба — в Україні День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 07:43
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ — що за свято
Українські пілоти біля літака. Фото: facebook/brigada.takticnoi.aviacii

В Україні 25 лютого відзначають День інженерно-авіаційної служби Збройних сил України. Під час війни свято набуло особливого значення.

Що це за свято — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ щорічно відзначають в Україні 25 лютого. Це професійне свято військовослужбовців та працівників, які забезпечують технічну справність і бойову готовність авіаційної техніки в складі Збройні сили України. Воно закріплене у березні 2010 року указом президента. 

 Служба забезпечує технічну готовність авіації до польотів — організовує та контролює всі необхідні роботи, щоб літаки могли виконувати завдання. Ця робота має велику відповідальність та ризики, оскільки саме інженери першими перевіряють техніку перед злетом. 

Мета цього свята — "підтримати престижу інженерно-авіаційну службу авіації ЗС України, мобілізацію інженерно-технічного складу на успішне виконання завдань з підтримання постійної бойової готовності авіаційної техніки…".

З початку агресії РФ у 2014 році,  а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 року, роль інженерно-авіаційної служби стала критично важливою. Саме ці фахівці забезпечують:

  • оперативне відновлення пошкодженої техніки;
  • модернізацію літаків під сучасне озброєння;
  • адаптацію західних зразків техніки;
  • безперебійну підготовку авіації до бойових завдань.

У цей день у військових частинах проходять урочисті шикування, нагородження військовослужбовців, вручають відзнаки та вшановують пам'ять загиблих фахівців. 

Зазначимо, в Україні 22 січня відзначали День Соборності. У цей день в 1919 році на Софійському майдані в Києві було проголошено Акт Злуки УНР й ЗУНР.

А в травні був День піхоти Збройних Сил України. У сучасних бойових діях піхота залишається ключовою силою для виконання завдань у міських умовах, на відкритих територіях та в місцях з природними перешкодами.

Україна літаки війна в Україні авіація пілоти свято
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
