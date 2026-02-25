День інженерно-авіаційної служби ЗСУ — що за свято

Українські пілоти біля літака. Фото: facebook/brigada.takticnoi.aviacii

В Україні 25 лютого відзначають День інженерно-авіаційної служби Збройних сил України. Під час війни свято набуло особливого значення.

День інженерно-авіаційної служби ЗСУ

День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ щорічно відзначають в Україні 25 лютого. Це професійне свято військовослужбовців та працівників, які забезпечують технічну справність і бойову готовність авіаційної техніки в складі Збройні сили України. Воно закріплене у березні 2010 року указом президента.

Служба забезпечує технічну готовність авіації до польотів — організовує та контролює всі необхідні роботи, щоб літаки могли виконувати завдання. Ця робота має велику відповідальність та ризики, оскільки саме інженери першими перевіряють техніку перед злетом.

Мета цього свята — "підтримати престижу інженерно-авіаційну службу авіації ЗС України, мобілізацію інженерно-технічного складу на успішне виконання завдань з підтримання постійної бойової готовності авіаційної техніки…".

З початку агресії РФ у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 року, роль інженерно-авіаційної служби стала критично важливою. Саме ці фахівці забезпечують:

оперативне відновлення пошкодженої техніки;

модернізацію літаків під сучасне озброєння;

адаптацію західних зразків техніки;

безперебійну підготовку авіації до бойових завдань.

У цей день у військових частинах проходять урочисті шикування, нагородження військовослужбовців, вручають відзнаки та вшановують пам'ять загиблих фахівців.

