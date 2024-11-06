Расстрел пленных — в Украине продолжается расследование 49 производств

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинские правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства россиянами военнопленных. Зафиксировано 124 смерти защитников на поле боя.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в среду, 6 ноября.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Убийства военнопленных ВСУ

Начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Денис Лысенко заявил, что стремительный рост случаев убийств украинских военных во время сдачи в плен начался в конце прошлого года и достиг беспрецедентных масштабов в 2024 году.

По его словам, больше всего таких случаев зафиксировано в Донецкой области. В частности, вчера были зарегистрированы очередные два факта расстрела воинов ВСУ: трое военных погибли 23 октября на востоке Селидового и еще трое 1 ноября возле пгт Вишневое.

"Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных", — отметил Лысенко.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, оккупанты расстреляли шесть украинских военнопленных на Покровском направлении.

Также мы писали, что вблизи Селидова оккупанты расстреляли двух украинских воинов, которых накануне взяли в плен.