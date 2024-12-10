Взрывы в Енакиево 10 декабря — прилетело по складу с боеприпасами, объявлена эвакуация гражданских

В Енакиево "прилет" по складу боеприпасов, объявили эвакуацию
Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области из-за удара по складу с боеприпасами началась детонация. "Власть" объявила экстренную эвакуацию.
Об этом сообщают местные Telegram каналы во вторник, 10 декабря.
Взрывы в Енакиево
Местные жители в соцсетях пишут, что после удара с реактивной артиллерии в районе, где расположен склад с боеприпасами, начались взрывы.
Российская оккупационная "власть" объявила экстренную эвакуацию жителей близлежащих районов.
По словам так называемого "мэра" Енакиево, эвакуация касается жителей 10 улиц и двух переулков города.
Ранее во временно оккупированном Донецке взорвали автомобиль. В нем находился бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков.
А в Бердянске партизаны вместе с ГУР взорвали железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов.
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