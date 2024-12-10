Взрывы в Енакиево 10 декабря — прилетело по складу с боеприпасами, объявлена эвакуация гражданских

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: Telegram/Иван Федоров

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области из-за удара по складу с боеприпасами началась детонация. "Власть" объявила экстренную эвакуацию.

Об этом сообщают местные Telegram каналы во вторник, 10 декабря.

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Взрывы в Енакиево

Местные жители в соцсетях пишут, что после удара с реактивной артиллерии в районе, где расположен склад с боеприпасами, начались взрывы.

Российская оккупационная "власть" объявила экстренную эвакуацию жителей близлежащих районов.

По словам так называемого "мэра" Енакиево, эвакуация касается жителей 10 улиц и двух переулков города.

Ранее во временно оккупированном Донецке взорвали автомобиль. В нем находился бывший начальник колонии в Еленовке Сергей Евсюков.

А в Бердянске партизаны вместе с ГУР взорвали железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов.