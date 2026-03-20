В Донецкой области FPV-дрон уничтожил российский вертолет: видео

Уничтожение российского вертолета Ка-52. Фото: кадр из видео

Украинские воины беспилотником уничтожили российский вертолет Ка-52 и экипаж в Донецкой области. Его поймали оптоволоконным FPV-дроном.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" в Telegram в пятницу, 20 марта, передает Новини.LIVE.

Уничтожение российского Ка-52 в Донецкой области

"Вражеский вертолет поймали оптоволоконным FPV-дроном пилоты экипажа "Балтика" первого бата "Хищники высот" 59-й бригады Сил Беспилотных систем в районе нп Надиевка (Донецкой обл.)", — отметил "Мадьяр".

В результате аварийной посадки экипаж Ка-52 попытался спастись. Противника обнаружили и поразили операторы 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра".

Отметим, командир расчета БпЛА батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Двоечник" заявил, что на фронте изменились возможности украинских подразделений беспилотных систем. Теперь воины могут работать значительно глубже по целям России.

А украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что действия ВСУ усложнили подготовку россиян к весенне-летней кампании 2026 года.