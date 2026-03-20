На Донеччині FPV-дрон знищив російський гелікоптер: відео

Ua ru
Дата публікації: 20 березня 2026 14:55
На Донеччині FPV-дрон знищив російський гелікоптер: відео
Знищення російського гелікоптера Ка-52. Фото: кадр з відео

Українські воїни безпілотником знищили російський гелікоптер Ка-52 та екіпаж у Донецькій області. Його вполювали оптоволоконним FPV-дроном.

Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" у Telegram у пʼятницю, 20 березня, передає Новини.LIVE.

Знищення російського Ка-52 на Донеччині

"Ворожий гелікоптер вполювали оптоволоконним FPV-дроном пілоти екіпажу "Балтика" першого бату "Хижаки висот" 59-ї бригади Сил Безпілотних систем у районі нп Надіївка (Донецької обл.)", — зазначив "Мадяр".

Внаслідок аварійної посадки екіпаж Ка-52 спробував врятуватися. Противника виявили та уразили оператори 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра".

Зазначимо, командир розрахунку БпЛА батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Двієшник" заявив, що на фронті змінилися можливості українських підрозділів безпілотних систем. Тепер воїни можуть працювати значно глибше по цілях Росії.

А український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що дії ЗСУ ускладнили підготовку росіян до весняно-літньої кампанії 2026 року.

війна ЗСУ гелікоптер Донецька область
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
