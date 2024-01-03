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В Азове ищут автоэлектричество — какие условия и зарплата

3 января 2024 04:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Азове ищут автоэлектричество — какие условия и зарплата
Бойцы бригады "Азов". Фото: Азов
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Автоэлектричество ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.

Требования:

  • опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.

Обязанности:

  • диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.

Что предлагают:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме" , - подчеркнули в Азове.

Напомним, а "Азове" также ищут бухгалтера.

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