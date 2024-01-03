В Азове ищут автоэлектричество — какие условия и зарплата
3 января 2024 04:40
Бойцы бригады "Азов". Фото: Азов
Автоэлектричество ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
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Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в следующие подразделения: инженерно-саперная рота, танковая рота, тыловое довольствие и в бригадную артиллерийскую группу.
Требования:
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
Обязанности:
- диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей;
- монтаж и замена электрических компонентов;
- выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
- использование специализированного оборудования и программного обеспечения диагностики.
Что предлагают:
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме" , - подчеркнули в Азове.
Напомним, а "Азове" также ищут бухгалтера.
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