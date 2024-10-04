Франция передаст Украине 12 гаубиц CAESAR

Самоходная гаубица CAESAR. Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Франция передаст Украине новую военную помощь. Силы обороны получат 12 самоходных гаубиц CAESAR.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в соцсети X в пятницу, 4 октября.

Читайте также:

САУ CAESAR для Украины

По словам Лекорню, соответствующее соглашение было подписано 3 октября в Киеве, а финансирование поставок обеспечит украинская сторона.

"На полях промышленного форума, организованного в Киеве, вчера KNDS France подписал контракт на поставку 12 пушек CAESAR при финансировании Украины. Увеличение производственных мощностей нашего ОПК позволяет поддержать Украину", — заявил министр.

Пост Лекорню. Фото: скриншот

Напомним, Украина уже получила более трети запланированных боеприпасов от чешской инициативы. Остальные должны быть доставлены до конца текущего года.

Ранее в Украину прибыла еще одна система противоракетной обороны Patriot. Ее предоставила Румыния.