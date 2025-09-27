Видео
Видео

Главная Армия Удар по Запоріжжю — перші фото наслідків атаки

Удар по Запоріжжю — перші фото наслідків атаки

Ua
Дата публикации 27 сентября 2025 00:02
Вечірній обстріл Запоріжжя 26 вересня 2025 року — фото наслідків
Термінова новина

Пізно ввечері в п'ятницю, 26 вересня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Вочевидь, є постраждалі. 

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував перші світлини з наслідками обстрілу.

Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 вересня 

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше двох ударів БпЛА. Унаслідок атаки зазнало часткових руйнувань приміщення магазину. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. 

Руйнування після обстрілу
Наслідки обстрілу
Загін швидкого реагування на місці атаки
Загін швидкого реагування на місці обстрілу. Фото: Іван Федоров

За попередньою інформацією, не обійшлося без травмованих. Крім того, після обстрілу в частині міста зникло електропостачання. Світла немає в близько дев'яти тисяч абонентів. 

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
