Вечірній обстріл Запоріжжя 26 вересня 2025 року — фото наслідків

Пізно ввечері в п'ятницю, 26 вересня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Вочевидь, є постраждалі.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував перші світлини з наслідками обстрілу.

Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 вересня

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше двох ударів БпЛА. Унаслідок атаки зазнало часткових руйнувань приміщення магазину. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілу

Загін швидкого реагування на місці обстрілу. Фото: Іван Федоров

За попередньою інформацією, не обійшлося без травмованих. Крім того, після обстрілу в частині міста зникло електропостачання. Світла немає в близько дев'яти тисяч абонентів.