Вечірній обстріл Запоріжжя 26 вересня 2025 року — фото наслідків

Удар по Запоріжжю — перші фото наслідків атаки
Дата публикации 27 сентября 2025 00:02
Термінова новина
Пізно ввечері в п'ятницю, 26 вересня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Вочевидь, є постраждалі.
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував перші світлини з наслідками обстрілу.
Реклама
Читайте также:
Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 26 вересня
Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше двох ударів БпЛА. Унаслідок атаки зазнало часткових руйнувань приміщення магазину. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.
За попередньою інформацією, не обійшлося без травмованих. Крім того, після обстрілу в частині міста зникло електропостачання. Світла немає в близько дев'яти тисяч абонентів.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама