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В Запорожье прогремели взрывы — что известно

18 ноября 2024 21:06
Галина Шподарева - редактор
Взрывы в Запорожье раздались вечером 18 ноября
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Взрывы в Запорожье были слышны вечером 18 ноября. Перед этим в Воздушных силах предупредили об угрозе ударных БпЛА.

Об этом сообщают городские Telegram-каналы.

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Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Взрывы в Запорожье 18 ноября

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 20.39. В 20:49 "Суспільне Запоріжжя" сообщило о взрывах в городе. 

В Запорожье прогремели взрывы — что известно - фото 2

Перед этим в Воздушных силах предупредили о движении нескольких ударных групп БпЛА в направлении Запорожья.

Сообщение ПС
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Официальной информации об обстреле города пока не поступало.

Напомним, днем 18 ноября РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек.

Также Новини.LIVE писали, что на российскую атаку по Одессе отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал удар неслучайным и заявил, что таким образом Россия демонстрирует миру, что на самом деле стремится только к войне.

взрыв Запорожье Запорожская область война в Украине

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