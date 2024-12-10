Бои в Курской области — как морпехи уничтожают россиян с помощью БпЛА

Российский военный попал под прицел беспилотника. Фото: скриншот

Украинские морпехи эффективно используют дроны для уничтожения российских военных. Это удается делать благодаря высокому уровню координации и профессионализму бойцов.

Видео уничтожения оккупантов в Курской области России опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 10 декабря.

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На видео видно, как благодаря беспилотным летательным аппаратам, украинские бойцы точно нацеливают удары по вражеским позициям в Курской области России.

С помощью дронов морпехи могут быстро и эффективно корректировать огонь.

"Морпехи уничтожают россиян на Курщине. Доброе утро", — написал Коваленко.

А бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают истреблять российских оккупантов в Харьковской области. Защитники Украины обнародовали видео, как эффектно атаковали дронами позиции врага.

Также мы писали, что участок в Курской области площадью около десяти километров стал кладбищем для техники российских оккупантов. Наступление захватчиков стало ослабевать.