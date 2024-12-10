Бои в Курской области — как морпехи уничтожают россиян с помощью БпЛА

В ЦПД показали, как морпехи уничтожают россиян на Курщине — видео
Украинские морпехи эффективно используют дроны для уничтожения российских военных. Это удается делать благодаря высокому уровню координации и профессионализму бойцов.
Видео уничтожения оккупантов в Курской области России опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в Telegram во вторник, 10 декабря.
Ликвидация россиян в Курской области
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры 18+!
На видео видно, как благодаря беспилотным летательным аппаратам, украинские бойцы точно нацеливают удары по вражеским позициям в Курской области России.
С помощью дронов морпехи могут быстро и эффективно корректировать огонь.
"Морпехи уничтожают россиян на Курщине. Доброе утро", — написал Коваленко.
А бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают истреблять российских оккупантов в Харьковской области. Защитники Украины обнародовали видео, как эффектно атаковали дронами позиции врага.
Также мы писали, что участок в Курской области площадью около десяти километров стал кладбищем для техники российских оккупантов. Наступление захватчиков стало ослабевать.
Читайте Новини.LIVE!