В Курской области прошли первые бои между солдатами КНДР и ВСУ

Бойцы КНДР. Фото: Associated Press

Украинские военные уже столкнулись в бою с северокорейскими солдатами. Произошло это в Курской области.

Об этом в среду, 6 ноября, сообщает Reuters.

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Информацию о том, что произошли боевые столкновения между украинскими военными и северокорейскими бойцами, изданию подтвердили два американских чиновника.

Один из них на условиях анонимности отметил, что солдаты КНДР участвовали в бою 4 ноября.

Чиновники не сообщили о том, были ли потери среди северокорейцев. Также не предоставили дополнительных подробностей о бою.

Сколько бойцов КНДР находится в Курской области

Как сообщает издание, ранее Пентагон заявил, что в Курске находится не менее 10 тысяч северокорейских военных. Также добавили, что всего в России находится от 11 тысяч до 12 тысяч военных КНДР.

Также издание отметило, что информацию о боях подтвердил и министр обороны Рустем Умеров. Он назвал это очевидной эскалацией.

Напомним, Россия будет выплачивать участвующим в войне против Украины солдатам из КНДР по две тысячи долларов ежемесячно.

На заседании ООН РФ сделала очередное циничное заявление по отправке военных КНДР в Украину. Представитель России назвал такие обвинения "бредом".