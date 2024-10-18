Ночные взрывы в Ровенской области ночью 18 октября — что известно об обстреле

Пожар в ночью. Фото иллюстративное: tsn.ua

Взрывы прогремели в Ровенской области сейчас, ночью в пятницу, 18 октября. В регионе продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Ровенской области ночью 18 октября

Воздушную тревогу в Ровенской области объявили в 22:45 17 октября. По информации Воздушных Сил ВС Украины, по состоянию на 23:24 БпЛА в Ровенской области двигался курсом на запад.

По состоянию на 00:20 воздушная тревога, кроме Ровенской области, продолжается еще 11 областях. Красные на карте воздушных тревог Волынская, Хмельницкая, Тернопольская, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Черниговская, Сумская и Полтавская области.

Карта воздушных тревог на 00:20 18 октября

Напомним, поздно вечером 17 октября раздались взрывы в Киевской области. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.

Также мы сообщали, что в ночь на 17 октября россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 56 ударными БпЛА. Силам ПВО удалось сбить 22 ударных беспилотника, еще 27 дронов исчезли из локации. Не обошлось и без попаданий.