Обстріл України 17 жовтня — сили ППО збили 22 російських безпілотники

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на четвер, 17 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 та запустили 56 ударних безпілотників невстановленого типу.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України в Telegram.

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Військові зазначили, що повітряні цілі окупанти запускали з території Курської, Орловської та Приморсько-Ахтарської областей РФ.

Наголошується, що до відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що було зафіксовано п'ять влучань по об’єктах інфраструктури в прифронтових регіонах України. Два безпілотники повернулися в напрямку Білорусі, а ще 27 ворожих дронів були втрачені через активну протидію засобів РЕБ.

Кількість збитих безпілотників. Фото: Повітряні сили

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 17 жовтня росіяни знову атакували Київ ударними дронами. Всі ворожі БпЛА були виявлені та збиті, однак через падіння уламків є руйнування.

Також вибухи вночі лунали і в Одесі. Там теж працювали сили ППО.