Обстріл України 17 жовтня — сили ППО збили 22 російських безпілотники

Росія вночі вдарила ракетою Х-59 та атакувала БпЛА — скільки цілей збила ППО
У ніч на четвер, 17 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Окупанти вдарили керованою авіаційною ракетою Х-59 та запустили 56 ударних безпілотників невстановленого типу.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України в Telegram.
Наслідки нічної атаки на Україну
Військові зазначили, що повітряні цілі окупанти запускали з території Курської, Орловської та Приморсько-Ахтарської областей РФ.
Наголошується, що до відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що було зафіксовано п'ять влучань по об’єктах інфраструктури в прифронтових регіонах України. Два безпілотники повернулися в напрямку Білорусі, а ще 27 ворожих дронів були втрачені через активну протидію засобів РЕБ.
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 17 жовтня росіяни знову атакували Київ ударними дронами. Всі ворожі БпЛА були виявлені та збиті, однак через падіння уламків є руйнування.
Також вибухи вночі лунали і в Одесі. Там теж працювали сили ППО.
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