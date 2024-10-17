Обстрел Украины 17 октября — силы ПВО сбили 22 российских беспилотника

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг, 17 октября, российские войска совершили массированную атаку на Украину. Оккупанты ударили управляемой авиационной ракетой Х-59 и запустили 56 ударных беспилотников неустановленного типа.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины в Telegram.

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Военные отметили, что воздушные цели оккупанты запускали с территории Курской, Орловской и Приморско-Ахтарской областей РФ.

Отмечается, что к отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что было зафиксировано пять попаданий по объектам инфраструктуры в прифронтовых регионах Украины. Два беспилотника вернулись в направлении Беларуси, а еще 27 вражеских дронов были потеряны из-за активного противодействия средств РЭБ.

Количество сбитых беспилотников. Фото: Воздушные силы

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 октября россияне снова атаковали Киев ударными дронами. Все вражеские БПЛА были обнаружены и сбиты, однако из-за падения обломков есть разрушения.

Также взрывы ночью раздавались и в Одессе. Там тоже работали силы ПВО.