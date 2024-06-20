Бронирование работников через "Дію" продлится около часа.

Приложение "Дія". Фото: Минцифры

В Минцифре заявили, что процесс бронирования благодаря применению "Дії" продлится в течение часа. Со временем работник сможет самостоятельно проверить бронирование и разручить соответствующий документ.

Об этом сообщила заместитель директора директората развития электронных услуг министерства Валерия Ткач в телемарафоне "Єдині новини" .

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Ткач рассказала, что бронирование работников через "Дію" продлится не неделю и не две. Ведь все процессы будут происходить в течение часа.

"После того, как руководитель предприятия подаст работника на бронирование, по этому лицу проведут все необходимые проверки. Затем руководитель получит информацию о каждом работнике — забронировали его или нет" , — рассказала заместитель директора директората развития электронных услуг министерства.

Она добавила, что работник также сможет увидеть информацию о своем бронировании в приложении "Резерв+". Также граждане смогут сгенерировать и распечатать бумажный документ.

Напомним, некоторые предприятия, организации и учреждения могут забронировать своих работников, если отвечают определенным критериям и требованиям. Тем не менее, бронь доступна не всем.

Раньше мы писали, как происходит бронирование медиков и в каком случае его могут отменить.