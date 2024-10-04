Взрыв в Николаеве вечером 4 октября

Дым в небе над Николаевом. Иллюстративное фото: Суспільне

Взрыв вечером в пятницу, 4 октября, был слышен в Николаеве. В городе объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Атака на Николаев 4 октября

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении ракеты в направлении Николаева.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.

Также мы писали, что вчера Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки на балконе одной из квартир многоэтажки возник пожар.