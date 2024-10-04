Взрыв в Николаеве вечером 4 октября

В Николаеве раздался взрыв, — СМИ
Взрыв вечером в пятницу, 4 октября, был слышен в Николаеве. В городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщают местные СМИ.
Атака на Николаев 4 октября
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
Позже там сообщили о движении ракеты в направлении Николаева.
Отметим, что по состоянию на 22:30 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.
Напомним, 2 октября россияне в очередной раз обстреляли припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки ударных беспилотников вспыхнул пожар, двое мужчин получили ранения.
Также мы писали, что вчера Россия атаковала Киев беспилотниками. В результате атаки на балконе одной из квартир многоэтажки возник пожар.
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