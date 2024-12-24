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В Кривом Роге раздались взрывы

24 декабря 2024 15:48
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Кривом Роге 24 декабря — есть угроза удара ракетами
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Associated Press
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Кривом Роге раздались днем 24 декабря. Российские войска выпустили на город ракеты.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы.

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Взрывы в Кривом Роге 24 декабря

В 15:35 в Днепропетровской области и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

взрывы в Кривом Роге 24 декабря
Скриншот сообщения Воздушных сил

Незадолго Воздушные силы уже сообщили о скоростной цели, которая двигается в направлении Кривого Рога.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

А в 15:39 мониторинговые каналы заявили о взрыве в городе. По их данным, по городу россияне выпустили ракету "Искандер-М" из Крыма.

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Скриншот сообщения мониторингового канала

В то же время мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетную атаку на город.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, российские войска 24 декабря, в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал мужчина, его госпитализировали.

Также мы писали, что вечером, 19 декабря, оккупанты ракетой атаковали жилой дом в Кривом Роге. В результате атаки количество пострадавших возросло до 5 человек.

Кривой Рог взрыв Днепропетровская область война в Украине

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