Взрывы в Киеве и Киевской области поздно вечером 6 октября — что известно об атаке ударных БпЛА

Пожар после взрывов Фото иллюстративное: tsn.ua

Взрывы раздаются в Киеве и Киевской области сейчас, поздно вечером, 6 октября. В столице и Киевской области продолжается воздушная тревога.

В КГВА и КОВА сообщили об атаке ударных БпЛА.

Читайте также:

Скриншот сообщения КГВА

Скриншот сообщения КОВА

Что известно о взрывах в Киеве и Киевской области поздно вечером 6 октября

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:10, а в Киевской области она продолжается с 22:04.

В 23:16 начальник КГВА Сергей Попко предупредил об угрозе ударных беспилотников для столицы и призвал граждан пройти в укрытия.

Скриншот сообщения КМВА

В 23:19 Воздушные Силы ВС Украины отметили, что к Киеву с запада приближается БпЛА.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В 23:27 начальник КГВА Сергей Попко отметил, что в столице работает ПВО, и призвал граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Тогда же в КОВА сообщили, что в Киевской области зафиксировали движение ударных БпЛА — по вражеским целям работает ПВО.

По состоянию на 23:35 воздушная тревога, кроме Киева и Киевской области, продолжается еще в девяти областях. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Черкасская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:35 6 октября

Напомним, ночью 6 октября россияне атаковали "Шахедами" и баллистикой Одессу и Одесскую область. В результате обстрела получили повреждения складские здания, автомобили, газопровод, сухогрузное гражданское судно. Пострадал 59-летний охранник одного из складских помещений — он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Также мы сообщали, что вечером 6 октября раздался взрыв в Конотопе Сумской области. Мэр Артем Семенихин отметил, что враг, вероятно, нанес по городу ракетный удар — есть попадание.