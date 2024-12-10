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У Херсоні пролунали потужні вибухи

10 декабря 2024 09:52
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Вибухи у Херсоні 10 грудня — чим атакують росіяни
Термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

У Херсоні пролунали звуки вибухів. В області та місті повітряна тривога не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у місті жителі чули близько 09:56. При цьому у місті не лунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ за годину до вибухів повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на та південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні.

Повітряна тривога Херсон
Карта повітряних тривог станом на 09:37. Фото: alerts.in.ua

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