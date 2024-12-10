Вибухи у Херсоні 10 грудня — чим атакують росіяни

У Херсоні пролунали потужні вибухи
10 декабря 2024 09:52
Термінова новина
У Херсоні пролунали звуки вибухів. В області та місті повітряна тривога не оголошена.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
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Вибухи у Херсоні
Вибухи у місті жителі чули близько 09:56. При цьому у місті не лунав сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ за годину до вибухів повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на та південно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні.
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