Вибухи у Херсоні 10 грудня — чим атакують росіяни

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У Херсоні пролунали звуки вибухів. В області та місті повітряна тривога не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Херсоні

Вибухи у місті жителі чули близько 09:56. При цьому у місті не лунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ за годину до вибухів повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на та південно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", — йшлося у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на 09:37. Фото: alerts.in.ua

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