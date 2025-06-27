Вибухи у Дніпрі 27 червня — чим атакують росіяни

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Вибухи у Дніпрі зараз, 27 червня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують балістикою.

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Дніпрі

Вибухи у Дніпрі жителі чули близько 11:00. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 10:57 27 червня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з південного сходу.

"Швидкісна ціль на Дніпро", — йшлося у повідомленні військових.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram повідомив, що у місті Самар також пролунали вибухи.

"Деталі — згодом. Не залишайте безпечних місць. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги", — написав очільник області.

Повідомлення Лисака у Telegram

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