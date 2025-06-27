Вибухи у Дніпрі 27 червня — чим атакують росіяни

У Дніпрі пролунали потужні вибухи
Вибухи у Дніпрі зараз, 27 червня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують балістикою.
Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Дніпрі
Вибухи у Дніпрі жителі чули близько 11:00. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з південного сходу.
"Швидкісна ціль на Дніпро", — йшлося у повідомленні військових.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram повідомив, що у місті Самар також пролунали вибухи.
"Деталі — згодом. Не залишайте безпечних місць. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги", — написав очільник області.
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