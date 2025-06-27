Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия У Дніпрі пролунали потужні вибухи

У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Ua
Дата публикации 27 июня 2025 11:07
Вибухи у Дніпрі 27 червня — чим атакують росіяни
термінова новина

Вибухи у Дніпрі зараз, 27 червня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують балістикою.

Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Реклама
Читайте также:

Вибухи у Дніпрі

Вибухи у Дніпрі жителі чули близько 11:00. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог станом на 10:57 27 червня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram попереджали про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з південного сходу.

"Швидкісна ціль на Дніпро", — йшлося у повідомленні військових.

Обстріл Дніпро
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram повідомив, що у місті Самар також пролунали вибухи.

"Деталі — згодом. Не залишайте безпечних місць. Дочекайтеся відбою повітряної тривоги", — написав очільник області.

Обстріл Дніпра
Повідомлення Лисака у Telegram

новина доповнюється...

взрыв Днепр обстрелы война в Украине війна
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации