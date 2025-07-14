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Главная Армия В Чернигове серия взрывов — детали от ГВА

В Чернигове серия взрывов — детали от ГВА

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 21:27
Взрывы в Чернигове 14 июля — подробности от Брижинского
Дым поднимается над городом. Иллюстративное фото: informator.ua

В Чернигове прозвучал пятый взрыв вечером 14 июля. Над городом кружат ударные дроны России — объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

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Взрывы в Чернигове 14 июля

По данным чиновника, около 20:40 вблизи Чернигова зафиксировали падение двух ударных дронов — информация о пострадавших и разрушениях уточняется. А уже около 21:24 в городе прогремел пятый взрыв.

В Чернигове серия взрывов — детали от ГВА - фото 1
Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского в Telegram

В Черниговской и ряде областей, а именно Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и других, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Атака на Чернігів 14 липня
Воздушная тревога в ряде областей Украины 14 июля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы раздавались в Запорожье вечером 14 июля. По информации главы местной ОВА Ивана Федорова, в результате вражеской атаки загорелась крыша одной из многоэтажек.

Также громко было в Киевской области 14 июля. На звуки взрывов отреагировали в Киевской ОВА и рассказали подробности.

взрыв беспилотники Чернигов обстрелы атака
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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