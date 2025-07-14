Взрывы в Чернигове 14 июля — подробности от Брижинского

Дым поднимается над городом. Иллюстративное фото: informator.ua

В Чернигове прозвучал пятый взрыв вечером 14 июля. Над городом кружат ударные дроны России — объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает председатель Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

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Взрывы в Чернигове 14 июля

По данным чиновника, около 20:40 вблизи Чернигова зафиксировали падение двух ударных дронов — информация о пострадавших и разрушениях уточняется. А уже около 21:24 в городе прогремел пятый взрыв.

Скриншот сообщения Дмитрия Брижинского в Telegram

В Черниговской и ряде областей, а именно Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и других, объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Воздушная тревога в ряде областей Украины 14 июля. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что взрывы раздавались в Запорожье вечером 14 июля. По информации главы местной ОВА Ивана Федорова, в результате вражеской атаки загорелась крыша одной из многоэтажек.

Также громко было в Киевской области 14 июля. На звуки взрывов отреагировали в Киевской ОВА и рассказали подробности.