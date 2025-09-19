Взрыв в Чернигове вечером 19 сентября 2025 года — подробности обстрела

Пожар после обстрела после обстрела. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв прогремел в Чернигове сейчас, вечером в пятницу, 19 сентября. В Черниговской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели.

Скриншот сообщений Воздушных сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Чернигове вечером 19 сентября

В 21:40 военные предупредили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, угроза применения баллистического вооружения с севера. В 21:43 они добавили, что на Черниговщине есть скоростная цель курсом на Киев.

Где объявили воздушную тревогу вечером 19 сентября

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:59 19 сентября

По состоянию на 21:59 воздушная тревога, кроме Черниговской области, продолжается в 11 регионах и в Киеве. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Напомним, 19 сентября россияне нанесли дроновой атаки по Гуляйполю Запорожской области. Под ударом оказалась гражданская машина. Погибли супруги, которые находились в салоне авто.

Также мы сообщали, что в ночь на 19 сентября прогремели взрывы в Киеве. В результате атаки БпЛА получила повреждения троллейбусная сеть.