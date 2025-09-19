Взрыв в Чернигове вечером 19 сентября 2025 года — подробности обстрела

В Чернигове прогремел взрыв — что известно
Взрыв прогремел в Чернигове сейчас, вечером в пятницу, 19 сентября. В Черниговской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели.
Что известно о взрыве в Чернигове вечером 19 сентября
В 21:40 военные предупредили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, угроза применения баллистического вооружения с севера. В 21:43 они добавили, что на Черниговщине есть скоростная цель курсом на Киев.
Где объявили воздушную тревогу вечером 19 сентября
По состоянию на 21:59 воздушная тревога, кроме Черниговской области, продолжается в 11 регионах и в Киеве. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.
Напомним, 19 сентября россияне нанесли дроновой атаки по Гуляйполю Запорожской области. Под ударом оказалась гражданская машина. Погибли супруги, которые находились в салоне авто.
Также мы сообщали, что в ночь на 19 сентября прогремели взрывы в Киеве. В результате атаки БпЛА получила повреждения троллейбусная сеть.
