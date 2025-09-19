Видео
Главная Армия В Чернигове прогремел взрыв — что известно

В Чернигове прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 21:59
Взрыв в Чернигове вечером 19 сентября 2025 года — подробности обстрела
Пожар после обстрела после обстрела. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрыв прогремел в Чернигове сейчас, вечером в пятницу, 19 сентября. В Черниговской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели.

Баллистическая атака вечером 19 сентября 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Чернигове вечером 19 сентября

В 21:40 военные предупредили, что в областях, где объявили воздушную тревогу, угроза применения баллистического вооружения с севера. В 21:43 они добавили, что на Черниговщине есть скоростная цель курсом на Киев.

Где объявили воздушную тревогу вечером 19 сентября

Вечерняя воздушная тревога 19 сентября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:59 19 сентября

По состоянию на 21:59 воздушная тревога, кроме Черниговской области, продолжается в 11 регионах и в Киеве. Красные на карте воздушных тревог Житомирская, Винницкая, Черкасская, Киевская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Напомним, 19 сентября россияне нанесли дроновой атаки по Гуляйполю Запорожской области. Под ударом оказалась гражданская машина. Погибли супруги, которые находились в салоне авто.

Также мы сообщали, что в ночь на 19 сентября прогремели взрывы в Киеве. В результате атаки БпЛА получила повреждения троллейбусная сеть.

взрыв Чернигов обстрелы ракеты война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
