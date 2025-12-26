Видео
Свириденко назвала процент отечественного оружия на фронте

Свириденко назвала процент отечественного оружия на фронте

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:36
Производство оружия в Украине — какой процент на фронте
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

По состоянию на сейчас более 50% вооружения в украинской армии именно отечественного производства. Для закупок у украинских производителей было направлено более 75% средств.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами голосовыми сообщениями 26 декабря, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Производство украинского оружия

Свириденко рассказала, что в октябре 2025 года президент говорил, что Украина должна выйти на показатель не менее 50% собственного оружия на фронте. И по состоянию на сейчас как раз более 50% вооружения в украинской армии — именно отечественного производства.

"Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей. Мы хорошо понимаем, что армия — это наша гарантия безопасности. И именно поэтому одним из таргетов на 2026 год для нас — это дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону", — подчеркнула премьер.

Она выразила благодарность всем нашим производителям и оружейникам, как государственным, так и частным, что они постоянно на связи с военными. По словам Юлии Свириденко, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянно адаптации к изменениям условий на поле боя.

"Для нас очень важно обеспечить самостоятельность оборонного производства и это как раз путь к самозарадности нашей экономики и нашего государства", — подчеркнула глава правительства.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, как преодолеть дефицит ракет в Украине. По его словам, для решения этого вопроса есть три варианта.

В то же время президент рассказал, что в Украине недостаточно дронов-перехватчиков. Сейчас вопрос производства заключается не в деньгах.

