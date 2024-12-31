ССО Украины заняли деревню в Курской области РФ

Военный ВСУ. Фото иллюстративное: Reuters

Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины успешно провели наступательную операцию. Они заняли один из населённых пунктов в Курской области России.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

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Операция началась с работы украинской артиллерии, обеспечившей условия для продвижения наземных подразделений. После артиллерийской подготовки воины ССО вошли в село, отбили его и провели зачистку в рамках специальных действий в этом районе.

В ходе операции было установлено, что среди российских военных, удерживавших населенный пункт, находились также подразделения армии Северной Кореи.

Напомним, в Пентагоне высказались по поводу потерь войск Северной Кореи в Курской области.

Также командир батальона Беспилотных систем 61-й отдельной механизированной Степной бригады Максим Ермошин рассказал, какую стратегию применяет Россия в Курской области.